Iran l’ambasciatore d’Israele | La guerra sarà breve non faremo cadere il regime Milizie curde? Non interferiamo

«Non sarà una guerra senza fine, ma un’operazione breve». A una settimana dal lancio dell’azione militare preventiva in Iran, Israele prova a sgombrare il campo dai dubbi che restano sugli obiettivi ultimi della «missione» e dunque sulla durata e dimensione del conflitto. Lo fa per bocca del suo ambasciatore in Italia Jonathan Peled. «Per 47 anni il regime iraniano ha ucciso americani, sparso il sangue degli ebrei da Israele fino all’Argentina e massacrato il suo stesso popolo», premette Peled parlando con un gruppo ristretto di testate, tra cui Open, accreditando una stima di 35mila vittime iraniane nella repressione di massa delle proteste di quest’inverno. 🔗 Leggi su Open.online

“La Cia sta armando le milizie curde per combattere in Iran e favorire una rivolta popolare”Se in Iran ci sarà bisogno di combattere “boots on the ground”, con gli stivali sul terreno, non è detto che i protagonisti saranno i soldati...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime: «La risposta sarà devastante»L’attacco è volto a smantellare gli impianti nucleari iraniani e avrebbe funzione preventiva, almeno da quanto conferma la CNN.

Intervista a S.E. Mohammad Reza Sabouri, Ambasciatore dell'Iran: Difenderemo la nostra sovranità, ma non vogliamo l'escalation regionale. Roma può avere un ruolo costruttivo ...Gli Stati Uniti d'America ed Israele, nonostante i colloqui in corso , hanno attaccato l'Iran in modo improvviso. Qual è la posizione della Repubblica Islamica in merito? La Repubblica Islamica dell'I ...

Iran, Tajani: Nessuna interruzione relazioni diplomatiche

#tagada Alan Friedman attacca Donald Trump per l'attacco all'Iran con una battuta: "All'Europa è andata bene, non ha bombardato..."

Svolta sulla strage nella scuola di Minab, in Iran. Le mappe ufficiali del Pentagono (Epic Fury) indicano l'area come target USA.