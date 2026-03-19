L’alba di un nuovo cosmo

Un grande progetto di osservazione dell’energia oscura sta portando a nuovi dati che potrebbero cambiare le idee attuali sull’universo. Finora, la teoria dominante ha guidato le spiegazioni sulla sua evoluzione, ma le nuove scoperte indicano che potrebbe essere necessario rivedere alcuni concetti fondamentali. La ricerca è ancora in corso e i risultati potrebbero influenzare le future teorie cosmologiche.

Un vasto progetto di osservazione dell’energia oscura suggerisce che la teoria prevalente sull’universo potrebbe essere superata. È il momento di elaborare un modello alternativo Un vasto progetto di osservazione dell’energia oscura suggerisce che la teoria prevalente sull’universo potrebbe essere superata. È il momento di elaborare un modello alternativo Se immaginate la storia dell’universo come un film in perenne post-produzione, i cosmologi sarebbero i suoi montatori ossessivi, sempre intenti a ritoccare la trama. La versione su cui stanno lavorando attualmente è una stupefacente impresa cinematografica: comincia con un botto, lo... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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