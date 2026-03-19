A Londra, ex dipendenti delle grandi aziende tecnologiche hanno organizzato scioperi della fame e proteste contro l’intelligenza artificiale. Le manifestazioni sono arrivate dopo una serie di eventi di protesta pubblica, con partecipanti che esprimono timori riguardo all’impatto dell’AI. La mobilitazione si è concentrata principalmente in aree pubbliche della città, attirando l’attenzione di passanti e media.

Proteste, paure e una battaglia contro l’Ai che non sembra volersi fermare. Il dibattito sull’intelligenza artificiale è passato dalle discussioni tra esperti alla protesta di piazza. A Londra centinaia di manifestanti hanno protestato davanti alle sedi britanniche di società come OpenAi, Meta, Google DeepMind. La paura è multiforme: da chi teme la perdita di posti di lavoro a chi invece ha paura di disinformazione e fake news, fino ad arrivare alle possibili evoluzioni più catastrofiche. In base a quanto racconta La Stampa, la protesta ha visto centinaia di persone ammassate nella zona di King’s Cross. Gli organizzatori rivedono in questa iniziativa la più grande manifestazione contro l’intelligenza artificiale di sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’AI fa paura: scioperi della fame e proteste a Londra. I più catastrofici? Gli ex dipendenti delle Big Tech

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