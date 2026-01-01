Scioperi di gennaio 2026 | il calendario delle proteste e i giorni più a rischio per chi viaggia

A gennaio 2026 si prevede un calendario di scioperi che interesserà diversi settori dei trasporti, tra cui aerei, treni, trasporto pubblico locale e, in alcune giornate, il comparto delle merci su rotaia. Per i viaggi programmati, è importante monitorare le date di protesta, in quanto potrebbero influire sulla mobilità e sui servizi disponibili. Ecco le informazioni utili per orientarsi durante questo periodo.

Gennaio 2026 parte con un calendario fitto di scioperi nei trasporti: a essere coinvolti, a seconda delle date, possono essere aerei, treni (anche regionali), trasporto pubblico locale (bus, metro, tram) e in alcune giornate anche il comparto merci su rotaia. Il quadro è dinamico (alcune mobilitazioni possono cambiare, essere revocate o rimodulate), ma ci sono .

