Paul Seixas fa già paura a 19 anni | pronto a lanciare la sfida ai big nel 2026

Paul Seixas, con il suo talento precoce e solo 19 anni, sta facendo parlare di sé perché si prepara a sfidare i grandi nel 2026. La sua determinazione e le vittorie recenti hanno già attirato l’attenzione degli esperti di tennis. Seixas non vuole aspettare, ma punta subito in alto, dimostrando di avere le capacità per confrontarsi con i migliori. La sua ambizione si fa sempre più concreta.

19 anni, un talento sconfinato e la sfida ai big già lanciata. Paul Seixas non prenderà questo 2026 come annata di ambientamento tra i professionisti: lo ha dimostrato subito il giovane fenomeno transalpino che sembra pronto a lanciare già la sfida ai big del World Tour. Un esempio di precocità impressionante, come se ne vedono sempre più nel ciclismo moderno. Prima gara della stagione e subito a segno, cogliendo il primo successo tra i professionisti. Seixas si è imposto nel testa a testa con Juan Ayuso, non un corridore qualunque, nell'arrivo in vetta della seconda tappa Volta ao Algarve in cima a Fóia. Paul Seixas ha vinto la seconda tappa della Volta ao Algarve 2026, sorprendendo Juan Ayuso. La nazionale etiope al Tour du Rwanda ha un selezionatore di appena 22 anni, che nel 2025 era a Kigali in veste di corridore. Si chiama Kiya Rogora, ha gareggiato anche in Toscana, alla Maltinti. Il ciclismo professionistico ha trovato un nuovo super talento, già pronto ad inserirsi tra i grandi campioni. Il 19enne francese Paul Seixas, atteso come il probabile crack della nuova generazione. La classifica della cronometro (19,5 km) della 3ª tappa della Volta ao Algarve premia ancora Filippo Ganna: 30ª vittoria in carriera nelle prove contro il tempo su 37 successi totali. Juan Ayuso resta leader della generale con 7" di vantaggio su Paul Seixas.