La Bce lascia i tassi fermi al 2% | I governi rilancino la crescita E Lagarde invia una check list delle riforme

La Bce ha deciso di mantenere i tassi d’interesse fermi al 2%, senza apportare modifiche. Christine Lagarde ha invitato i governi a rilanciare la crescita con riforme concrete, lasciando intendere che la politica monetaria da sola non basta. La decisione ha deluso chi sperava in un’azione più decisa, ma la banca centrale vuole che siano i governi a muoversi. Nel frattempo, Lagarde ha anche inviato una lista di riforme da seguire per stimolare l’economia europea.

Francoforte – Chi aspettava una svolta è rimasto deluso. La Bce sceglie l’immobilità consapevole, congela i tassi d’interesse al 2% e avverte i governi che la crescita non si fa con la politica monetaria. Una decisione attesa dai mercati, ma non per questo indolore, in un contesto segnato da euro forte, dazi e incertezze geopolitiche. Dopo due giorni di riunione, a Francoforte il Consiglio direttivo ha confermato all’unanimità il livello dei tassi raggiunto nel giugno 2025, al termine di un ciclo di tagli complessivi pari a due punti percentuali. Btp Valore: cosa c’è da sapere sulla nuova emissione di marzo 2026 La presidente, Christine Lagarde, ha ribadito che “ tassi sono ben posizionati” e che la politica monetaria, da sola, non può farsi carico di rilanciare l’economia dell’Eurozona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Bce lascia i tassi fermi al 2%: “I governi rilancino la crescita”. E Lagarde invia una check list delle riforme Approfondimenti su Bce Francoforte Bce lascia i tassi fermi al 2% La Banca centrale europea ha deciso di non modificare i tassi di interesse. Tassi fermi al 2%, crescita del Pil e inflazione sotto controllo: la BCE conferma la rotta La BCE conferma la stabilità dei tassi al 2%, mantenendo un atteggiamento di prudenza e fiducia nella ripresa economica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bce Francoforte Argomenti discussi: L’euro si rafforza, la BCE in allerta: la nostra previsione sui tassi; La Bce lascia i tassi invariati al 2%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in ribasso dell’1,7%, affossato da Stellantis e dalle banche; Wall Street in netto calo dopo maggior taglio dei posti di lavoro dal 2009. La Bce lascia i tassi al 2%: «siamo data dependent»Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, sarà seguito un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. italiaoggi.it La Bce lascia i tassi invariati, cosa cambia per i mutuiL'indice Irs a 25 anni, riferimento per i mutui fissi, è salito di 80 punti base in un anno, arrivando al 3,2%. Considerando un mutuo da 126.000 euro in 25 anni, questa differenza si traduce in un ... ansa.it La BCE lascia i tassi d'interesse invariati al 2% facebook Bce lascia i tassi invariati al 2% ilsole24ore.com/art/bce-lascia… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.