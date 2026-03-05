Ladri in azione lo scatto è virale | rubata una cassaforte

Due persone sono entrate in un appartamento in via Del Rosso, tra Cava e Nocera Superiore, nell’area nord della provincia di Salerno. I ladri hanno rubato una cassaforte, e lo scatto dell’episodio è diventato virale sui social. Continuano i furti in questa zona, con almeno due individui coinvolti nel colpo. Nessuna informazione sulle eventuali armi o altri oggetti sottratti.

Continuano i furti nell'area nord della provincia di Salerno. Tra Cava e Nocera Superiore, in via Del Rosso, almeno due persone sarebbero riuscite a entrare all'interno di un appartamento. Uno scatto dei due è diventato virale sui social. Nella foto si vedono due uomini scavalcare il cancello di un palazzo. In una strada vicina, invece, in viale Europa, dei ladri hanno rubato una cassaforte dall'interno di un altro appartamento. Le segnalazioni e le denunce alle forze dell'ordine, oramai, non si contano più. Specie se si guardano gli episodi e le segnalazioni, appunto, degli ultimi mesi. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

