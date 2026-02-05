Travolto da pannelli fotovoltaici lo chef e giornalista Davide Di Corato morto a Chiaramonte Gulfi

Questa mattina a Chiaramonte Gulfi è arrivata la notizia della morte di Davide Di Corato. Lo chef e giornalista di 64 anni è stato travolto da pannelli fotovoltaici mentre si trovava sul posto. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, lasciando senza parole amici e colleghi. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Di Corato, che ora chiede risposte sulle cause di quanto accaduto.

È morto ieri pomeriggio a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, lo chef e giornalista Davide Di Corato, 64 anni, rimasto vittima di un tragico incidente. L'episodio è avvenuto intorno alle 13.30 in contrada Poggio Gallo quando un bancale di pannelli fotovoltaici è precipitato addosso all'uomo mentre lo si stava scaricando nella sua casa. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per Di Corato non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto sono in corso accertamenti dal parte della Procura di Ragusa per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Originario di Torino, Di Corato si era trasferito da circa dieci anni a Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant.

