Padova operaio cade da ponteggio di sei metri mentre installa pannelli fotovoltaici | morto

Un operaio è morto a Padova dopo essere caduto da un ponteggio di sei metri mentre stava installando pannelli fotovoltaici. L’incidente è avvenuto mentre il lavoratore si trovava sui ponteggi, ma le cause della caduta non sono ancora state stabilite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il lavoratore stava installando alcuni pannelli fotovoltaici quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato a terra facendo un volo di circa sei metri. La tragedia a Saonara. SAONARA (PADOVA) - Oggi, mercoledì 4 marzo un uomo di 50 anni, residente a Brugine e socio-lavoratore di un'impresa locale, è deceduto dopo essere precipitato da un'altezza di circa sei metri