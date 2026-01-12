Il teatro come luogo di rinascita arriva al cinema il documentario Bobò - La voce del silenzio
Martedì 13 gennaio, alle ore 21, al Cinema Eliseo di Cesena si terrà l’anteprima della rassegna CinemAnimaMente 2026, con il regista Pippo Delbono che presenterà il suo film documentario “Bobò – La voce del Silenzio”, in dialogo con il docente universitario Daniele Gualdi e il dottore Gianluca. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dal carcere al teatro, un’occasione di rinascita per i detenuti - Firenze, 7 novembre 2025 – "Una rassegna che serve a sensibilizzare sul ruolo del teatro in carcere, per fare entrare le persone nei meccanismi pedagogici e didattici alla base del progetto", afferma ... lanazione.it
