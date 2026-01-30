Meloni a testa in giù l’ignobile manifesto dei Carc a sostegno di Askatasuna | si allenano per la guerriglia del sabato

La premier Meloni è finita di nuovo sotto i riflettori per un’immagine choc: questa volta, un manifesto dei Carc, i Comitati di appoggio alle resistenze per il comunismo, mostra la sua testa capovolta. È un gesto che ha scatenato polemiche e tensioni, mentre i manifestanti si preparano a scendere in piazza domani a Torino. L’atto inquieta, soprattutto perché il corteo di solidarietà al centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre, rischia di trasformarsi in un campo di battaglia. I promotori promettono di non ferm

Un manifesto ignobile: non ci abitueremo mai alle vergognose immagini della premier Meloni a testa in giù: oggi tocca al manifesto oltraggioso creato dai Carc: i "gentiluomini" del Partito dei comitati di appoggio alle resistenza per il comunismo mettono il loro carico violento per incendiare il corteo nazionale di domani, sabato 31, in sostegno al centro sociale Askatasuna, sgomberato a metà dicembre, che già di suo ha promesso fuoco e fiamme in quel di Torino. E' previsto un piano di assedio, una giornata di guerriglia. "Torino è partigiana, cacciare il governo Meloni", scrivono i Carc allegando le coordinate dei vari cortei che si uniranno per ripartire tutti uniti.

