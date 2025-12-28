Conferenza stampa Calabresi post Pisa Juve | Orgoglioso di come abbiamo interpretato la partita Questa squadra rimarrà aggrappata con le unghie e con i denti a questo treno

di Marco Baridon Conferenza stampa Calabresi post Pisa Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Arturo Calabresi ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa Juve della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono orgoglioso dei miei compagni per come abbiamo interpretato la partita. Ci deve dare la spinta e la forza di guardare con positività in avanti. Siamo consapevoli di essere sulla strada giusta per raccogliere qualcosa in più. La risposta che diamo sul campo è di una squadra che dà tutto per raccogliere ciò che non arriva ed è significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

