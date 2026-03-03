Calcio Rocchi | Il Var verrà usato di più con le nuove regole

Il responsabile della comunicazione della Federazione italiana di calcio ha annunciato che con le nuove regole il VAR sarà impiegato più spesso in alcune situazioni specifiche. La modifica normativa punta a chiarire meglio quando il video assistente può intervenire durante le partite. Nessun dettaglio sui casi o sui criteri, ma si conferma un aumento dell’utilizzo in determinati momenti.

Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 3 mar. (askanews) – “Le novità regolamentari che arriveranno vanno in una direzione in cui il Var viene probabilmente usato di più su determinati casi”. Queste le parole del designatore arbitrale di A e B Gianluca Rocchi durante la puntata di ‘Open Var’ su Dazn, parlando dell’utilizzo della tecnologia in campo. “Il concetto del chiaro ed evidente errore nasce perché il Var deve avere un minimo impatto sulla gara col massimo beneficio”. “La problematica vera è lo sviluppo che ha avuto la tecnologia – le parole dagli studi di Dazn – e questa è una riflessione che dobbiamo fare a fine stagione, come faranno in tante altre competizioni, perché c’è chi dice che lo stiamo utilizzando troppo e chi sostiene che dovremmo usarlo di più. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Come cambia il calcio con le nuove regole IFAB su VAR, simulazioni, sostituzioni e perdite di tempoNuove regole IFAB dal Mondiale 2026: rimessa e rinvio monitorati, sostituzioni e rientri limitati, VAR più incisivo su cartellini e angoli.

Tre nuove regole e più poteri al Var: l’Ifab rivoluziona il calcioIl calcio non sarà più lo stesso con queste quattro nuove regole che l’Ifab ha intenzione di introdurre a partire dalla stagione 2026-27.

Una selezione di notizie su Calcio Rocchi Il Var verrà usato di più...

Temi più discussi: Dopo le polemiche si rivede il designatore Rocchi: in tribuna per Verona-Napoli; Rocchi ha chiaramente fallito ma anche nel calcio nessuno si dimette; Arbitri, niente stop dopo gli errori: normale turnover per Piccinini e Chiffi; Open Var su Milan-Parma: Troilo non fa fallo su Bartesaghi. Corvi e Loftus-Cheek, scontro di gioco.

Bastoni-Kalulu, Rocchi e le nuove regole VAR: Giusto, il secondo giallo decide una partitaIl fine settimana della 27^ giornata di Serie A è scorso senza grossi errori arbitrali, ma comunque per il designatore delle CAN A e B, Gianluca. tuttomercatoweb.com

Calcio, Rocchi: Il Var verrà usato di più con le nuove regoleRoma, 3 mar. (askanews) - 'Le novità regolamentari che arriveranno vanno in una direzione in cui il Var viene probabilmente usato di più ... sport.tiscali.it

Calcio, Italia-Svezia 0-1 dopo 45': esame delle Azzurre per sognare il Brasile 2027 Inizia a Reggio Calabria il cammino verso il Mondiale 2027: l'Italia di Soncin sfida la corazzata scandinava. Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/artico - facebook.com facebook

Braghin: "Il calcio femminile punta l'Europa. Ma con i diritti tv paghiamo il terzo portiere" x.com