Durante il suo regime, il compleanno del dittatore era celebrato come un evento ufficiale, con una grande festa e una torta speciale preparata per l'occasione. In quel giorno, il leader riceveva l'attenzione di funzionari e sostenitori, e la celebrazione si svolgeva con cibo e cerimonie pubbliche. La torta di Saddam Hussein rappresentava uno dei momenti più attesi di quella giornata.

Quando Saddam Hussein governava da dittatore in Iraq, il suo compleanno era una festa nazionale, o meglio era una festa che tutti erano obbligati a celebrare. La torta del presidente, film del regista iracheno Hasan Hadi, in uscita in questi giorni nei cinema italiani, racconta quel rituale dal punto di vista di una bambina. Lamia ha nove anni e vive con la nonna nelle paludi del sud. Siamo nei primi anni novanta. La sua scuola è già impregnata del culto per Hussein – un murale del leader campeggia all’ingresso, e ogni mattina nel cortile si recita un giuramento in cui tutti promettono di sacrificargli anima e corpo – ma per il compleanno lo sarà ancora di più: è previsto un banchetto vero e proprio, di cui si occuperanno alcuni alunni estratti a sorte. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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