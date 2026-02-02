Chi era Alexis Bollag la 41esima vittima di Crans-Montana | aveva 18 anni ed era una promessa del basket

Alexis Bollag, giovane promessa del basket, aveva solo 18 anni. È la 41esima vittima dell’incendio scoppiato a Capodanno al locale Le Constellation. La notizia ha scosso la comunità, ancora sotto shock per la tragedia che ha portato via così tante vite.

Alexis Bollag, 18 anni, è la 41esima vittima dell'incendio di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana. È morto a Zurigo dopo un mese di ricovero. Si tratta di una nuova perdita per la piccola comunità di Lutry.

