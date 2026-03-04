Life Is Strange | Maisy Stella e Tatum Grace Hopkins saranno Max e Chloe nella serie tv Prime Video

Maisy Stella e Tatum Grace Hopkins sono state scelte per interpretare Max e Chloe nella serie TV di Life Is Strange in produzione per Prime Video. Il progetto mira a trasporre sul piccolo schermo il celebre franchise videoludico di Square Enix. La produzione sta procedendo con le riprese e il casting ufficiale, coinvolgendo gli attori nelle rispettive parti. La serie è attualmente in fase di sviluppo e non sono stati annunciati dettagli sulla data di uscita.

Il progetto per portare sul piccolo schermo Life Is Strange, il pluripremiato franchise videoludico di Square Enix, compie un passo fondamentale. Secondo quanto riportato da Deadline, sono state ufficializzate le due attrici che interpreteranno le protagoniste: Maisy Stella ( My Old Ass ) vestirà i panni della ribelle Chloe, mentre Tatum Grace Hopkins ( The Queen of Versailles ) sarà la timida fotografa Max Caulfield. Un team creativo d’eccezione. La serie è stata creata da Charlie Covell, mente dietro successi come The End of the F * ing World e KAOS, che ricoprirà anche i ruoli di produttrice esecutiva e showrunner. La produzione è affidata a un consorzio di alto profilo che vede coinvolte Square Enix, Story Kitchen e la LuckyChap (la casa di produzione di Margot Robbie), in collaborazione con Amazon MGM Studios. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

