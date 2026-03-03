Life Is Strange | la serie tv ha trovato le interpreti di Max e Chloe

La serie tv di Life Is Strange ha scelto le attrici che interpreteranno Max e Chloe. La produzione dello show live-action è attualmente in fase di sviluppo. Le due attrici sono state selezionate per dare vita ai personaggi principali della storia. Sono state ufficializzate le interpreti che entreranno nel cast. La notizia riguarda il progetto televisivo basato sul celebre videogioco.

La produzione dello show live-action in fase di sviluppo ha individuato le attrici che porteranno sul piccolo schermo i due personaggi principali. Dopo il successo di The Last Of Us e Fallout, un altro videogioco sta per essere trasformato in una serie tv: Life Is Strange sarà infatti adattato per il piccolo schermo in versione live-action. La produzione, dopo una lunga ricerca, ha ora trovato le due attrici che saranno le protagoniste Chloe e Max: a interpretare i personaggi saranno Maisy Stella e Tatum Grace Hopkins. Lo show basato su Life Is Strange racconterà la storia di Max, ruolo affidato a Tatum Grace Hopkins (The Queen of Versailles), una studentessa di fotografia che scopre di avere il potere di riavvolgere il tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

