LEI – L’estrema illusione il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Grazia Buscaglia Bonesso

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Grazia Buscaglia Bonesso torna in libreria con il suo nuovo romanzo,

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Un confine sottile fra colpa e destino, fra ciò che scegliamo e ciò che ci sceglie. Su questo crinale si muove “ L.E.I. – L’estrema illusione ”, il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Grazia Buscaglia Bonesso. Dopo il suo esordio con “Rosso come la neve”, torna in libreria con un thriller psicologico cupo e seducente. La giornalista piemontese (con Arezzo nel cuore), per 35 anni caposervizio e caporedattore per La Nazione e il Resto del Carlino, presenta oggi alle 17 alla Libreria Feltrinelli di Arezzo, il suo libro in dialogo con i giornalisti Laura Pugliesi e Ivo Brocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L.E.I. – L’estrema illusione”, il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Grazia Buscaglia Bonesso

Approfondimenti su L.E.I. L’estrema illusione

Oggi nell’Aretino si svolgono vari eventi, tra teatro e concerti, che attirano molti appassionati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La presentazione del libro della scrittrice Grazia Buscaglia Bonesso - facebook.com facebook

La presentazione del libro della scrittrice Grazia Buscaglia Bonesso #Arezzo #GraziaBuscagliaBonesso #Libri #TempoLibero arezzoinforma.it/la-presentazio… x.com