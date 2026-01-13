La vita da romanzo di Giovanni Pascoli | l’omicidio del padre la poesia l’amore per le sorelle Questa sera la sua storia in TV

Questa sera, la vita di Giovanni Pascoli sarà protagonista in TV, raccontando il suo percorso segnato da eventi tragici come l’omicidio del padre, ma anche dalla passione per la poesia e l’amore per le sorelle. Un percorso di resilienza e sensibilità, che ha segnato profondamente la sua figura e la sua opera. Un'occasione per conoscere meglio il poeta e il contesto che ha ispirato le sue parole.

Quando pensiamo a Giovanni Pascoli, l'immagine che ci appare è quella del poeta malinconico, piegato dal dolore per le tragedie familiari, chiuso nel suo nido protettivo insieme alle sorelle. Eppure, dietro questa facciata di solitudine e tristezza si nascondeva una vita molto più complessa, contraddittoria e sorprendentemente affollata di relazioni, passioni e tormenti interiori. Una vita che Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, film di Rai Fiction e MeMo Films diretto da Giuseppe Piccioni con Federico Cesari nei panni del poeta (e con la partecipazione di Margherita Buy e Riccardo Scamarcio), racconterà questa sera alle 21:30 su Rai 1.

