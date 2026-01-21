Bacoli fuori dalla finale di Capitale della Cultura 2028 il sindaco | Non è una sconfitta ma una tappa

Bacoli non è stata selezionata tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il sindaco sottolinea che questa scelta rappresenta un momento di riflessione e crescita, piuttosto che una sconfitta. La città continuerà a valorizzare il proprio patrimonio e a promuovere iniziative culturali, con l’obiettivo di rafforzare il suo ruolo nel panorama culturale nazionale.

Bacoli non rientra tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. La decisione è arrivata dal Ministero della Cultura, che ha escluso il comune flegreo dalla fase finale della selezione nazionale. Una scelta che ha suscitato delusione, ma anche determinazione da parte dell'amministrazione comunale. "Abbiamo dimostrato che Bacoli può giocare su scala nazionale", scrive il primo cittadino, rivendicando il valore del dossier presentato, ricco di progetti che l'amministrazione proverà comunque a realizzare.Nel post, Della Ragione ricorda come la città abbia reagito a difficoltà importanti: dal dissesto finanziario alla pandemia, fino al bradisismo.

