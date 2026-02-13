Capitale della cultura 2028 | Avete nascosto il dossier Intanto arrivano altre adesioni

Ancona ha scoperto che il suo dossier per la candidatura a Capitale Italiana delle Cultura 2028 è stato nascosto, mentre arrivano nuove adesioni che rafforzano la sua proposta. In aula, tra battute e tensioni, scoppia una polemica tra il consigliere di opposizione Carlo Pesaresi e l’assessore alla cultura Marta Paraventi, con discussioni anche sulle origini politico-partitiche dei due.

Ancona incassa nuove e importanti adesioni a sostegno della sua candidatura a Capitale Italiana delle Cultura 2028, ma in aula, tra battute anche sulle origini politico-partitiche dei due, scoppia la polemica tra il consigliere comunale di opposizione, Carlo Pesaresi, e l'assessore alla cultura Marta Paraventi. L'accusa di Pesaresi è sostanzialmente una, ossia quella per cui la direzione cultura abbia deciso di non pubblicare il dossier della sua candidatura: "Praticamente tutte le altre 9 finaliste della contesa, comprese Catania e Forlì, lo hanno fatto, voi invece no assessore Paraventi. La città non si può accontentare di concepts e highlights come avete fatto voi".