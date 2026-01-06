La Ruota della Fortuna Gerry stuzzica Samira prima dell’Epifania poi si commuove

Gerry Scotti e Samira Lui tornano su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Tra momenti di divertimento e emozioni, i due conduttori guidano il pubblico attraverso giochi, indovinelli e spunti di leggerezza. L’appuntamento è un’occasione per trascorrere una serata tranquilla e coinvolgente, con un mix di intrattenimento semplice e genuino.

Gerry Scotti e Samira Lui tornano ad alleggerire la serata di Canale 5 con una nuova puntata tra tabelloni, spicchi e parole da indovinare. Nell'appuntamento de La Ruota della Fortuna di lunedì 5 gennaio, quello che anticipa l'Epifania, in studio si respira ancora aria di festa e la fortuna sembra davvero a una girata di Ruota. Lo sa bene Luca, il nuovo campione di puntata, che grazie alla sua partita riesce a portarsi a casa una somma importante, sotto gli occhi visibilmente commossi di Gerry Scotti. Gerry Scotti e Samira Lui aspettano la Befana con ironia. La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 5 gennaio accompagna il pubblico verso l'Epifania con un'atmosfera ancora leggera e festosa.

