Nella puntata del 2 gennaio di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui mostrano un rapporto di complicità, tra ricordi e momenti imprevisti. Durante la trasmissione, Samira perde un orecchino, suscitando emozioni in Gerry Scotti, che si commuove ricordando Passaparola. Un episodio semplice che evidenzia la naturalezza e il rapporto autentico tra i protagonisti.

La puntata del 2 gennaio de La Ruota della Fortuna conferma il feeling fra Gerry Scotti e Samira Lui, fra ricordi del passato e piccoli incidenti. In una partita che non ha risparmiato dei colpi di scena eccezionali. La Ruota della Fortuna,. La puntata del 2 gennaio de La Ruota della Fortuna è stata ricca di colpi di scena con rimonte dei concorrenti, testa a testa e momenti incredibili. Tutt’altro che lineare, il gioco ha visto sfidarsi davanti alla celebre ruota tre concorrenti piuttosto agguerriti che, fra risposte e lettere non si sono risparmiati. A guidare il gioco, ancora una volta, Gerry Scotti e Samira Lui che si sono scambiati battute, hanno divertito e intrattenuto il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira perde l’orecchino e Gerry Scotti si commuove per Passaparola

