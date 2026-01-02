La Ruota della Fortuna Samira perde l’orecchino e Gerry Scotti si commuove per Passaparola
Nella puntata del 2 gennaio di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui mostrano un rapporto di complicità, tra ricordi e momenti imprevisti. Durante la trasmissione, Samira perde un orecchino, suscitando emozioni in Gerry Scotti, che si commuove ricordando Passaparola. Un episodio semplice che evidenzia la naturalezza e il rapporto autentico tra i protagonisti.
La puntata del 2 gennaio de La Ruota della Fortuna conferma il feeling fra Gerry Scotti e Samira Lui, fra ricordi del passato e piccoli incidenti. In una partita che non ha risparmiato dei colpi di scena eccezionali. La Ruota della Fortuna,. La puntata del 2 gennaio de La Ruota della Fortuna è stata ricca di colpi di scena con rimonte dei concorrenti, testa a testa e momenti incredibili. Tutt’altro che lineare, il gioco ha visto sfidarsi davanti alla celebre ruota tre concorrenti piuttosto agguerriti che, fra risposte e lettere non si sono risparmiati. A guidare il gioco, ancora una volta, Gerry Scotti e Samira Lui che si sono scambiati battute, hanno divertito e intrattenuto il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si complimenta da solo: battuta spinta a Samira
Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa il geloso con Samira. Poi si sfoga: “È una macchinazione”
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e i progetti con Samira Lui: “Saremo sempre insieme”; Cristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui: Sembra che non te ne frega niente; La Ruota della Fortuna inizia a girare per Samira Lui: pronto un programma tutto suo, i rumor; Da La Ruota della Fortuna al Milionario, Gerry Scotti è il Re del 2025 TV. E l'annunciato ritiro può attendere.
La Ruota della Fortuna, Samira perde l’orecchino e Gerry Scotti si commuove per Passaparola - A condurre la gara è il fortunatissimo Fabio che però dopo aver superato i 10mila euro di montepremi perde tutto. dilei.it
La Ruota della Fortuna, Samira Lui stupisce in napoletano. Ma perde Sanremo e non si sposa più - A La Ruota della Fortuna Samira Lui stupisce Gerry Scotti e il pubblico parlando in napoletano. dilei.it
La Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: "C'è qualcuno che ti bacia?" - Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 31 dicembre 2025 Gerry Scotti lancia una provocazione a Samira Lui, che ribatte prontamente ... libero.it
A La Ruota della Fortuna Nicola sbaglia le prime due risposte e indovina la terza alla Ruota delle Meraviglie il premio massimo. Mediaset non si è fermata neanche all’ultimo dell’anno. - facebook.com facebook
I The Kolors, che dopo mezzanotte si sono esibiti a Palermo, alle 22.35 erano in onda su Canale 5 da Bari. Come hanno fatto La risposta la dà una utente presente in piazza: l'esibizione è stata registrata alle 21, mentre in tv c'era La Ruota della Fortuna. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.