La Riserva del Litorale Romano compie trent’anni Per il municipio deve essere l' occasione per riflettere sulle criticità

La Riserva del Litorale Romano compie trent’anni, un traguardo importante che invita a riflettere sul suo ruolo e sulle sfide future. Secondo il municipio X, questa ricorrenza rappresenta anche un’occasione per analizzare criticamente le criticità e individuare strategie efficaci per la tutela e la valorizzazione di questa area naturale. Un momento di confronto necessario per preservare un patrimonio prezioso per la comunità e l’ambiente.

