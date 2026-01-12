La Riserva del Litorale Romano compie trent’anni Per il municipio deve essere l' occasione per riflettere sulle criticità
La Riserva del Litorale Romano compie trent’anni, un traguardo importante che invita a riflettere sul suo ruolo e sulle sfide future. Secondo il municipio X, questa ricorrenza rappresenta anche un’occasione per analizzare criticamente le criticità e individuare strategie efficaci per la tutela e la valorizzazione di questa area naturale. Un momento di confronto necessario per preservare un patrimonio prezioso per la comunità e l’ambiente.
La riserva del Litorale Romano compie trent’anni. Un’occasione per celebrarne l’esistenza ma anche, secondo il municipio X, per approntare una “riflessione critica e progettuale”.La questione è stata portata all’attenzione dell’aula consiliare dal capogruppo di Azione, Andrea Bozzi. “La Riserva. 🔗 Leggi su Romatoday.it
