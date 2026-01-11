Palazzo Basile rinasce | lavori in corso per lo storico edificio di via Croce
Palazzo Basile, situato in via Benedetto Croce, sta attraversando un intervento di recupero che mira a ripristinare la sua funzionalità e il suo valore storico. Dopo anni di abbandono, i lavori in corso stanno contribuendo a ridare dignità a uno degli edifici più rappresentativi della zona, preservandone l’importanza architettonica e storica. La riqualificazione di Palazzo Basile rappresenta un passo importante per il rilancio di questa area della città.
Torna a nuova vita Palazzo Basile, lo storico edificio di via Benedetto Croce, da anni in parte inagibile e oggi interessato da un intervento di recupero che sta restituendo dignità a uno dei luoghi più suggestivi della zona. I lavori in corso stanno interessando soprattutto le porzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
