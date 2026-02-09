Durante la première londinese di un film molto atteso, Emerald Fennell ha sfoggiato una collana di grande valore. La regista, nota per aver adattato Cime tempestose, ha scelto un gioiello che proviene dalla corona della duchessa di Devonshire, creata da Cartier nel 1937. La collana, composta da opali e diamanti, ha un legame diretto con il giorno dell’incoronazione di Elisabetta II, quando la duchessa la indossò come Mistress of the Robes.

Se è vero che a catalizzare l'attenzione, in questo intenso tour promozionale, è stata Margot Robbie con i suoi affascinanti preziosi - leggi il leggendario collier Taj Mahal, gli anelli di coppia con Jacob Elordi e il bracciale con i capelli di Emily Brontë -, la produttrice cinematografica non è stata certo da meno, sfoderando dal portagioie (non il suo) un magnifico collier con opali e diamanti che una volta era una tiara, e che ha fatto la sua comparsa anche durante l'incoronazione della regina Elisabetta II. L'origine di questo maestoso gioiello - secondo Sotheby's dal valore compreso tra le 700mila e 1 milione di sterline - è da ricercare nella figura di Lady Mary Cecil, figlia del quarto marchese di Salisbury, che nel 1917 sposò Edward Cavendish, marchese di Hartington, erede di una delle più potenti e ricche famiglie del Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emerald Fennell che non è da meno di Margot Robbie, con la splendida collana (che è anche una tiara) indossata dalla Gran dama di Corte di Elisabetta II durante la sua incoronazione

Approfondimenti su Elisabetta II Incoronazione

La collana indossata da Margot Robbie, famosa attrice americana, ha una storia lunga e affascinante.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Elisabetta II Incoronazione

Argomenti discussi: Emerald Fennell e il suo Cime Tempestose: Un film per provocare emozioni forti; Cime tempestose, il nuovo film: davvero desideriamo un amore così?; Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi alla première a Parigi; Tra brughiere e hit pop, il Cime Tempestose di Fennell alla prova del pubblico.

Emerald Fennell che non è da meno di Margot Robbie, con la splendida collana (che è anche una tiara) indossata dalla Gran dama di Corte di Elisabetta II durante la sua ...La regista di Cime tempestose, durante la première londinese dell'attesissima pellicola, ha indossato una magnifica collana di opali e diamanti commissionata nel 1937 a Cartier dalla duchessa di Devon ... vanityfair.it

Cime Tempestose, Margot Robbie non era la prima scelta per il ruolo: cosa è successoRetroscena di casting e scelte creative dietro il nuovo Cime tempestose di Emerald Fennell, con Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti. tag24.it

SALSO È IL NUOVO BAROCCO Mentre il futuro diventa ingestibile, il cinema fa una scelta sorprendentemente lucida: torna indietro. Il nuovo Cime Tempestose di Emerald Fennell (Margot Robbie + Jacob Elordi), Bridgerton, Povere Creature, Downton Abbey, facebook

Dalle confessioni sul set ai gesti studiati sul red carpet, la promozione del film di Emerald Fennell racconta un’intesa molto visibile. O molto di marketing x.com