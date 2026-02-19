Il matrimonio tra Catalina e Adriano rischia di saltare a causa di Leocadia, che si oppone con fermezza. La causa è il desiderio di Leocadia di impedire o nascondere le nozze, temendo le conseguenze. La soap spagnola svela una scena in cui Leocadia affronta Alonso, cercando di fermare i piani. Intanto, Catalina si prepara al grande giorno, ignara delle tensioni che si vengono a creare intorno a lei. La puntata di domani rivela come si svilupperanno queste tensioni.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola, Leocadia sfida Alonso: il matrimonio di Catalina con il mezzadro Adriano va impedito o nascosto. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo studia un modo per sbarazzarsi di Eugenia, mentre Romulo finisce al centro dei gossip. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 20 febbraio: Leocadia contro Catalina, nozze in fumo!

