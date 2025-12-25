La Promessa anticipazioni 26 dicembre | Alonso lega il suo destino a Leocadia il dottor Gamarra scompare

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il marchese confida in Leocadia per salvare il titolo e il suo futuro, ma presto potrebbe pentirsi di aver affidato il suo destino nelle mani della donna. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la perfidia di Petra non ha limiti: sfrutta le difficoltà economiche della tenuta per colpire Simona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

