La Premier League rinnova il tetto a 30 sterline nel settore ospiti | ora la Serie A guarda

La Premier League ha deciso di mantenere il limite di 30 sterline (35 euro) per i biglietti dei settori ospiti fino alla fine della stagione 2027-28. La decisione riguarda tutte le gare della massima divisione inglese e sarà valida per altri due anni. La misura si applica a tutte le partite in trasferta, senza eccezioni. La Serie A osserva ora questa novità.

AGI - La Premier League ha annunciato che il tetto di 30 sterline (35 euro) per i biglietti dei settori ospiti resterà in vigore per altri due anni, fino al termine della stagione 2027-28. La decisione è stata presa in una riunione degli azionisti. Il tetto di 30 sterline, introdotto per la prima volta nella massima serie inglese nel 2016, arriverà quindi a 12 stagioni totali. Il tema dei biglietti del settore ospiti è di stretta attualità anche in Serie A, dove per le partite di cartello si arrivano a pagare fino a 60 euro. C'è allo studio una proposta avanzata dal Milan e sostenta da Juve e Inter di mettere un tetto di 30 euro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Premier League rinnova il tetto a 30 sterline nel settore ospiti: ora la Serie A guarda... Articoli correlati Leggi anche: Guarda la parata ‘brillante’ di Raya per fermare il gol di Thiago in Premier League Leggi anche: Pronostici di oggi 23 febbraio: la serata dei posticipi con Serie A, Serie C, Premier League, Liga Aggiornamenti e notizie su Premier League Temi più discussi: Mercato: sirene dalla Premier League per Pellegrino; I 7 giocatori più preziosi della Premier League che non hanno mai giocato in Champions League; Chi sono le squadre in Europa che danno più spazio agli Under 19?; Nmecha rinnova con il Dortmund fino al 2030. La Premier estende il tetto al prezzo dei biglietti dei settori ospiti fino al 2028I club del massimo campionato inglese hanno prolungato per altri due anni l’accordo in vigore da 10 stagioni, che fissa a 30 sterline il prezzo massimo dei tagliandi. calcioefinanza.it La Premier League punisce il Chelsea: maxi multa e mercato bloccato (con condizionale)Una multa da 10,75 milioni di sterline (12,44 milioni di euro), mercato bloccato per un anno, ma con sospensione condizionale per due anni, oltre a un divieto immediato di nove mesi per quanto riguard ... msn.com A distanza di un decennio dalla storica impresa del titolo in Premier League del Leicester City di Claudio Ranieri, l’ex bomber argentino Leonardo Ulloa “sporca” il ricordo del tecnico Il "tradimento" di Ranieri secondo Ulloa - facebook.com facebook #Genoa, #DeRossi: " #Marcandalli mi ricorda #Rudiger quando era alla #ASRoma, fisico da Premier League, difensore che va di moda oggi" x.com