Guarda la parata ‘brillante’ di Raya per fermare il gol di Thiago in Premier League

David Raya ha evitato un gol sicuro di Thiago Silva durante la partita tra Brentford e Arsenal di giovedì, bloccando un tiro potente dell’avversario con una parata spettacolare che ha fatto saltare i tifosi sugli spalti.

David Raya ha impedito all'Arsenal di subire un gol di apertura al Brentford con una parata eccezionale in Premier League giovedì. Il portiere spagnolo Raya ha regalato ai Bees un attacco con un tentativo di passaggio mal valutato a Declan Rice, solo per riscattarsi in modo spettacolare tuffandosi alla sua sinistra per respingere il colpo di testa da distanza ravvicinata di Igor Thiago sul cross dalla sinistra di Mathias Jensen.