Sinner trionfa | doppio tie-break e primo Masters 1000

Il torneo di Indian Wells si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, che ha battuto Daniil Medvedev in finale. La partita si è decisa al primo Masters 1000 con due tie-break consecutivi, entrambi conclusi 7-6. La sfida si è svolta sul cemento californiano, portando Sinner al suo primo titolo di questa categoria.

Il cemento californiano di Indian Wells ha accolto un nuovo campione, Jannik Sinner, che ha superato Daniil Medvedev in una finale decisa da due tie-break consecutivi terminati 7-6. La vittoria, ottenuta dopo un primo set chiuso all’8-6 e un secondo deciso al tie-break per 7-4, segna il primo Masters 1000 nella carriera dell’azzurro, confermando il suo ritorno alla massima forma dopo le uscite precedenti. La gara si è svolta sotto il sole della California, dove la resistenza mentale del giocatore italiano ha prevalso su un avversario russo solido e pericoloso. Nel corso della premiazione, Sinner ha ringraziato il team, i familiari e il pubblico, dedicando inoltre un pensiero speciale a Kimi Antonelli e alla Formula Uno, sottolineando come sia un giorno eccezionale per l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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