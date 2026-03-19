La pastiera più costosa di Pasqua 2026 è quella tradizionale di Sal De Riso

Per Pasqua 2026, la pastiera napoletana più costosa è quella tradizionale prodotta da Sal De Riso. La torta rappresenta un classico delle festività pasquali e viene venduta a un prezzo superiore rispetto ad altre varianti sul mercato. La produzione di questa pastiera richiede ingredienti di alta qualità e una preparazione artigianale. La vendita di questa versione si concentra principalmente nelle pasticcerie del noto pasticcere.

Il dolce che non può proprio mancare sulla tavola di Pasqua è la pastiera napoletana, qual è la più costosa di questo 2026? Quella venduta da Sal De Riso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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