La colomba di Pasqua più costosa del 2026 è quella di Iginio Massari con cioccolato e uvetta al rum

Per la Pasqua 2026, la colomba più costosa è quella creata da Iginio Massari, realizzata con cioccolato e arricchita con uvetta al rum. Si tratta di un’edizione limitata che ha attirato l’attenzione degli appassionati di dolci tradizionali. La produzione è stata limitata, rendendo questa colomba un vero e proprio pezzo da collezione per i amanti del settore.

La colomba più costosa di Pasqua 2026? Una edizione limitata a cioccolato e uvetta al rum proposta da Iginio Massari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pasqua più costosa, in rialzo i prezzi delle uova di cioccolatoAGI - Anche quest'anno acquistare delle uova di Pasqua risulterà più costoso, anche se gli aumenti dei listini risultano più contenuti rispetto a... Leggi anche: Pasqua 2026, su uova di cioccolato e colomba aumenti fino al 10% rispetto all’anno scorso Una selezione di notizie su Iginio Massari Temi più discussi: Le migliori colombe artigianali della Pasqua 2026; Colombe artigianali 2026: le migliori da comprare per Pasqua; Colombe d’autore, ecco i 15 must dolciari della Pasqua 2026; Le migliori colombe artigianali per Pasqua 2026: la nostra selezione. Colomba di Pasqua, le versioni di Carlo Cracco e Iginio Massari: come sono fatte e quale costa di piùColomba di Pasqua, quale comprare? Se si vuole andare sul sicuro, spendendo un po' di più ma senza rinunciare alla qualità, ci sono le versioni di due dei volti più conosciuti della cucina italiana: ... leggo.it Iginio Massari difende Carlo Cracco: Quando non avevo soldi mangiavo un panino, non andavo a protestare. Mettevo i collier per le amanti nelle uova di PasquaDalle Chiacchiere di Carnevale alle Colombe pasquali, passando per la geopolitica e le proteste ambientaliste. Iginio Massari, maestro indiscusso della pasticceria italiana, non si smentisce mai e, ... ilfattoquotidiano.it Disponibilità limitata per la nuova Colomba al Cioccolato e Uvetta al Rum. https://www.iginiomassari.it/products/la-colomba-al-cioccolato-e-uvetta-al-rum-edizione-limitata Questa nuova golosa Edizione Limitata della nostra Colomba artigianale è proposta gla - facebook.com facebook