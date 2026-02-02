Il presidente ucraino Zelensky si rivolge all’Unione europea chiedendo aiuto concreto. Vuole generatori elettrici per fronteggiare i blackout causati dagli attacchi russi e sanzioni più dure contro Mosca. La richiesta arriva in un momento di forte tensione tra Kiev e Mosca, mentre l’Ucraina continua a subire danni alle sue infrastrutture energetiche. Zelensky insiste sulla necessità di azioni rapide e mirate per fermare l’offensiva russa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all’Unione europea un sostegno concreto e immediato, puntando su due obiettivi chiari: l’invio di generatori elettrici per contrastare l’impatto dei continui attacchi russi agli impianti energetici, e l’attuazione di sanzioni mirate contro Mosca. L’appello è arrivato in un contesto di crescente tensione, dopo che la Russia ha intensificato i raid aerei sulle infrastrutture energetiche ucraine, causando blackout in diverse regioni e mettendo a dura prova la resilienza del sistema elettrico del Paese. Zelensky ha sottolineato che la guerra non si limita al fronte militare, ma si estende anche al settore energetico, dove Mosca cerca di indebolire la capacità del Paese di resistere al conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky chiede all’Ue sostegno concreto: più energia e misure punitive mirate per fermare Mosca

Approfondimenti su Zelensky UE

Ultime notizie su Zelensky UE

Argomenti discussi: Ue, l'Ucraina conta di entrare nel 2027; Bruxelles approva i piani di difesa Safe di Italia e altri 7 paesi. Stop al gas russo entro il 2027 - Zelensky: I negoziati trilaterali dovrebbero riprendere il 1° febbraio; Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Con l'Europa non trattiamo, sono incompetenti; Guerra Ucraina - Russia. Zelensky: Ringrazio Trump per l'importante dichiarazione.

'L'Ucraina in Ue nel 2027'. La richiesta di Zelensky divide l'EuropaNelle pieghe di un Consiglio Affari Esteri dominato dalle nuove sanzioni all'Iran, il dossier ucraino ha comunque avuto il suo posto. ansa.it

Trump-Zelensky a Davos: La guerra deve finire. Sui confini nessuna intesa, leader ucraino attacca l’Ue: Senza forza unitaria resta bersaglioIncontro a porte chiuse tra Trump e Zelensky a Davos: nessuna intesa sui confini, occhi su Mosca con gli inviati Usa da Putin. Dal palco il presidente ucraino attacca l’Ue su difesa e asset russi: Ma ... msn.com

UCRAINA - “I due obiettivi che spingono Trump e Putin a non finire la guerra” Zelensky chiede di incontrare Putin, Trump parla di progressi nella trattativa. Ma in Ucraina si combatte ancora. E la Russia vuole arrivare a Odessa Si fa un gran parlare delle trattati - facebook.com facebook