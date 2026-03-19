la nuova tecnologia unica in europa per curare parkinson e tumori

Una nuova tecnologia, unica in Europa, permette di trattare il Parkinson e alcuni tumori senza anestesia, bisturi o dolore. In poche ore, i tremori che i pazienti non riescono più a controllare possono scomparire, offrendo un metodo alternativo alle terapie tradizionali. La procedura si svolge in modo rapido e senza interventi invasivi, cambiando così gli approcci terapeutici per queste patologie.

Senza anestesia, senza bisturi e senza dolore: in poche ore i tremori che i pazienti non riescono più a controllare possono scomparire. È possibile grazie alla MrgFUS, la tecnica a ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica che permette di intervenire su aree estremamente precise del cervello senza incisioni né chirurgia tradizionale. A dicembre, grazie al finanziamento di Regione Lombardia, è stato installato il sistema di ultima generazione «Exablate Prime», che consente di ridurre i tempi della procedura, disponibile al l'istituto Besta dal 2019, di circa un terzo. Il Besta è stato il primo centro in Europa a dotarsi di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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