Parkinson una nuova guida online per chi riceve la diagnosi

La Confederazione Parkinson Italia, con sede a Milano, ha ampliato il proprio sito web per supportare chi riceve una diagnosi di Parkinson. Sono state aggiunte due nuove sezioni: una guida dedicata ai neo-diagnosticati e un approfondimento sulle fluttuazioni della malattia. Questi strumenti intendono offrire informazioni utili e un primo orientamento per affrontare al meglio il percorso di gestione della condizione.

La guida per i neo-diagnosticati è un percorso strutturato in otto aree tematiche pensate per accompagnare la persona e la famiglia nei primi passi della convivenza con la malattia. “Non si tratta solo di informazioni mediche”, spiega la Confederazione sul proprio sito, “ma di una vera e propria ‘bussola’ per orientarsi nella nuova quotidianità”. La seconda novità, come accennato, è un approfondimento dedicato alle fluttuazioni nel Parkinson, rispetto al quale si sottolinea che “capire l’alternanza tra fasi on e off e riconoscere le fluttuazioni (sia motorie che non motorie) è essenziale per ottimizzare la terapia e migliorare la qualità di vita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

