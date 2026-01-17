Parkinson una nuova guida online per chi riceve la diagnosi

Da milanotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Confederazione Parkinson Italia, con sede a Milano, ha ampliato il proprio sito web per supportare chi riceve una diagnosi di Parkinson. Sono state aggiunte due nuove sezioni: una guida dedicata ai neo-diagnosticati e un approfondimento sulle fluttuazioni della malattia. Questi strumenti intendono offrire informazioni utili e un primo orientamento per affrontare al meglio il percorso di gestione della condizione.

La guida per i neo-diagnosticati è un percorso strutturato in otto aree tematiche pensate per accompagnare la persona e la famiglia nei primi passi della convivenza con la malattia. “Non si tratta solo di informazioni mediche”, spiega la Confederazione sul proprio sito, “ma di una vera e propria ‘bussola’ per orientarsi nella nuova quotidianità”. La seconda novità, come accennato, è un approfondimento dedicato alle fluttuazioni nel Parkinson, rispetto al quale si sottolinea che “capire l’alternanza tra fasi on e off e riconoscere le fluttuazioni (sia motorie che non motorie) è essenziale per ottimizzare la terapia e migliorare la qualità di vita. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La visura catastale e come ottenerla, online una nuova guida dell’Agenzia

Leggi anche: Balsamo (Zambon): “Alla diagnosi Parkinson poco conosciuto da pazienti”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parkinson: una guida per i neo diagnosticati e un approfondimento sulle fluttuazioni nella malattia.

parkinson nuova guida onlineParkinson: una guida per i neo diagnosticati e un approfondimento sulle fluttuazioni nella malattia - «Ricevere una diagnosi di Parkinson segna spesso l’inizio di un periodo di domande, dubbi e disorientamento. superando.it

Parkinson, Mirella Santarossa nuova guida dell'associazione - Si tratta di uno dei molti momenti di approfondimento su temi specifici dedicati al Parkinson che l'associazione propone per i propri associati, le rispettive famiglie e per tutti coloro che vogliano ... ilgazzettino.it

Parkinson, una nuova scoperta riconsidera il trattamento con levodopa - Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università McGill e pubblicato su Nature Neuroscience ha messo in discussione un'idea di lunga data, ovvero il modo in cui la dopamina (un neurotrasmettitore) ... ilgiornale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.