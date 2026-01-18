Chi è il primo ed ex marito di Nancy Brilli Massimo Ghini | Era esuberante e accogliente con tutte

Massimo Ghini, primo marito di Nancy Brilli, è un attore italiano noto per la sua spontaneità e calore. La loro relazione, durata dal 1987 al 1990, è stata caratterizzata da un carattere esuberante e accogliente, che ha segnato un importante capitolo della vita dell’attrice. Ghini ha continuato la sua carriera nel cinema e in televisione, rimanendo una figura rispettata nel panorama artistico italiano.

Durante la sua vita, Nancy Brilli è stata legata a diversi uomini, è stata sposata con l'attore Massimo Ghini dal 1987 al 1990 e successivamente con l'attore e regista Luca Manfredi, figlio del grande Nino Manfredi, dal 1997 al 2002, da cui ha avuto un figlio di nome Francesco. Ha successivamente avuto una relazione, caratterizzata da gelosie e tradimenti, con il cantautore Ivano Fossati e una lunga storia con il chirurgo estetico Roy De Vita, con cui è rimasta per 15 anni: con De Vita aveva creato quella che definisce "un'idea di famiglia", e proprio per questo la rottura è parsa a molti inaspettata.

