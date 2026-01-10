Una rimpatriata tra amici di vecchia data in cui partecipano anche le amicizie fatte di recente. È stato questo il mood al The Space di Napoli per l’anteprima di Gomorra – Le origini il prequel diretto da Marco D’Amore insieme a Francesco Ghiaccio.Avviene proprio nel giorno in cui c’è la messa in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Gomorra – le origini: la trama, il cast e le puntate del prequel di Marco D’Amore

Leggi anche: Gomorra – Le origini, guarda il trailer della nuova serie Sky: cast, trama e quando esce

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gomorra - Le Origini, il cast e i personaggi della serie originaria; Gomorra torna alle origini: la storia di Pietro Savastano (nel prequel più atteso dell'anno); ‘Gomorra – Le origini’, Marco D’Amore: “Logico puntare su Pietro e Imma. Grandi ritorni? Chi lo sa”; Dal 9 gennaio la nuova serie Sky Gomorra - le origini racconta l'ascesa del giovane Pietro Savastano.

Gomorra - Le origini. Il vecchio cast incontra i nuovi protagonisti ed è una festa (Video e FOTO) - Tanti i volti noti presenti tra questi gli attori iconici di Gomorra che ci rivelano le battute e le scene che li hanno e ... napolitoday.it