Il 19 marzo 2026, diverse raffinerie di petrolio sono state colpite da attacchi in Medio Oriente. Le azioni militari coinvolgono sia obiettivi israeliani e statunitensi che impianti in Iran, che hanno risposto con rappresaglie. La mappa degli attacchi mostra un crescendo di azioni contro i siti petroliferi della regione, segnando un’intensificazione del conflitto.

Roma, 19 marzo 2026 – La guerra in Medio Oriente divampa e non risparmia nemmeno gli impianti petroliferi, finiti prima nel mirino israelo-statunitense e successivamente oggetto della rappresaglia di Teheran. Uno scenario bellico mai visto finora, come sottolineano gli analisti, e che rischia di causare una “pericolosa escalation" del conflitto. Tanto che stavolta, anche gli alleati Doha e Abu Dhabi hanno condannato i raid su South Pars parlando di “azione irresponsabile”: il giacimento di gas è infatti il più grande al mondo, condiviso tra Iran e Qatar, e rappresenta il 40% della produzione di gas di Teheran. Le conseguenze degli attacchi si sono fatte sentire in Iraq, dove le importazioni di gas dall'Iran si sono completamente interrotte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mappa delle raffinerie bombardate, uno scenario bellico mai visto prima

Articoli correlati

Mai visto prima: uno spettacolo di improvvisazione teatraleIl prossimo 7 febbraio si terrà, al piccolo teatro Guascone di Pescara, uno show molto particolare.

La stella più grande dell’universo sta morendo: gli astronomi assistono a uno spettacolo mai vistoNel cuore della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della nostra Via Lattea, si sta consumando un evento che sta riscrivendo i manuali...

Tutto quello che riguarda La mappa delle raffinerie bombardate...

Argomenti discussi: Da dove arriva il petrolio in Italia: la nuova mappa delle importazioni.

La guerra dell'Iran all'energia. Una mappa delle infrastrutture colpite e chiuse nel GolfoL'Abu Dhabi National Oil Company (Anoc) ha chiuso la sua raffineria di Ruwais, QatarEnergy a Ras Laffan ha sospeso la sua produzione di Gnl e di altri prodotti, Bapco Energies in Bahrein ha dichiara ... ilfoglio.it

Rimedi non convenzionali per la crisi delle raffinerieLo scorso gennaio il maggior produttore indipendente europeo di carburanti, il raffinatore svizzero Petroplus, ha attivato le procedure concorsuali in quanto insolvente per quasi 2 miliardi di dollari ... milanofinanza.it