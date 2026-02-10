Sofia Goggia guarda la telecamera dopo la caduta alle Olimpiadi | Lara se mi ascolti scusami

Dopo la caduta alle Olimpiadi, Sofia Goggia si rivolge alla telecamera con un messaggio diretto. La discesa di combinata si è conclusa con una brutta scivolata, lasciando spazio all’amarezza. La sciatrice si scusa con Lara Della Mea, che avrebbe dovuto condividere la prova dello slalom, ma anche lei si sente delusa. Goggia ammette di aver perso la concentrazione, lasciando che lo stress della medaglia le prendesse il controllo. Ora si aspetta di capire come ricominciare, ma il momento è difficile.

Amarezza e delusione nelle parole di Sofia Goggia dopo la caduta nella discesa di combinata che ha rovinato anche la prova di Lara Della Mea, sua compagna di coppia in vista dello slalom: "Non ho saputo ricreare la tensione di gara, ho pagato lo stress della medaglia. Lara se mi ascolti. scusa".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sofia Goggia

Dopo la caduta alle Olimpiadi, Sofia Goggia si rivolge alla telecamera con un messaggio sentito.

Sofia Goggia conquista il bronzo a Cortina, in una giornata che rimarrà impressa nella memoria degli sportivi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Sofia Goggia, un bronzo che è storia! Guarda la sua discesa; Sofia Goggia dopo il bronzo in discesa libera: Strabilianti le tre medaglie Olimpiche, mi spiace per Vonn · Sci alpino; Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson; Da Cortina Federica Brignone e Sofia Goggia lanciano la grande sfida alle americane.

Spavento per Sofia Goggia, caduta senza conseguenze: la rabbia e il gesto verso le tribunePaura per la tre volte medaglia olimpica, che nella gara in coppia cade poco dopo metà discesa. Si rialza illesa e poi fa un cenno alla compagna ... corrieredellosport.it

Goggia, si inclina e cade ma poi si rialza: il terrore dei tifosi e la paura delle azzurreTifosi stupiti e increduli per la brutta caduta di Sofia Goggia nel corso della Discesa libera combinata a squadre alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'azzurra è arrivata lunga sullo Scarpadon, e nel ... corrieredellosport.it

Niente da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile. La campionessa azzurra, bronzo in discesa a questi giochi di Milano-Cortina è scivolata via a circa metà gara della discesa della combinata dove gareggia in coppia con Lara Della Mea. Nessun pro - facebook.com facebook

Sofia #Goggia: ho sbagliato il salto. Rimpianti, ma va bene comunque #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali #SofiaGoggia x.com