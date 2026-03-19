la macchina del tempo emoziona reggio calabria

A Reggio Calabria, la Pinacoteca Civica si trasforma in un luogo che fa parlare i suoi spazi grazie all'iniziativa La Macchina del Tempo. Questa installazione permette di esplorare i luoghi della città attraverso narrazioni che restituiscono memoria, identità e possibili visioni future, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza che unisce passato e presente.

La Macchina del Tempo: quando i luoghi di Reggio Calabria prendono voce. La Macchina del Tempo trasforma la Pinacoteca Civica in un dispositivo narrativo capace di far parlare i luoghi, restituendo memoria, identità e visioni future. Inaugurata il 18 marzo, l’esperienza immersiva chiude il progetto DiStretto d’Emozioni – dove il passato sfida il futuro, ma allo stesso tempo apre una nuova modalità di vivere la cultura cittadina. Non si tratta di una mostra tradizionale, bensì di un viaggio che accompagna cittadini e visitatori dentro l’anima dei luoghi simbolo di Reggio Calabria, rendendoli protagonisti attivi del racconto. Un’esperienza che unisce memoria, innovazione e partecipazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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