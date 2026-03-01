28enne morto sulla Salerno-Reggio Calabria scende dalla macchina dopo un urto e viene investito

Un giovane di 28 anni ha perso la vita sulla A2 a Battipaglia dopo un incidente. Dopo essere sceso dalla vettura a seguito di un urto, è stato investito da un altro veicolo che transitava sulla stessa corsia. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita sulla Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Battipaglia quando, scendendo dall'auto dopo un urto, è stato investito. Un incidente avvenuto nella tarda nottata. L'ambulanza arrivata sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'impatto sarebbe stato infatti molto violento. Si cerca di capire la dinamica, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona. Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria Grave incidente nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026, intorno alle 03:00. Lo scontro è avvenuto intorno alle tre di notte sull'Autostrada del Mediterraneo, la A2 Salerno-Reggio Calabria.