Un cortometraggio intitolato ‘Echi’, diretto da Simone De Cenzo, è attualmente tra i semifinalisti al festival 24 Frame. La pellicola, che si distingue per la sua narrazione, affronta temi legati alla guerra e alla memoria. La selezione al festival rappresenta un riconoscimento importante per il film, che si prepara a partecipare alle prossime fasi della manifestazione.

Attualmente semifinalista presso il prestigioso festival 24 Frame al secondo e in procinto di raggiungere altre vetrine nazionali e internazionali, si intitola Echi il nuovo lavoro del giovane regista romano Simone De Cenzo, che presso la seconda edizione della stessa kermesse ottenne la “menzione d’onore” con Romantica, suo primo cortometraggio. Prodotto dal collettivo indipendente Cold Light e in collaborazione con Marco Caberlotto di Kublai Film, adottando un linguaggio visivo e produttivo basato sul rigore e sull’immersione totale Echi porta in scena due fratelli che, rimasti orfani in seguito allo scoppio imprevisto di un conflitto armato, si ritrovano costretti a sopravvivere in un labirinto inospitale di grotte sotterranee. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La guerra profetizzata in ‘Echi’, corto di Simone De Cenzo

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