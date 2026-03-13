Gli Stati Uniti e i paesi arabi sono preoccupati per la mancanza di intercettori nel Golfo, mentre la Terza guerra del Golfo continua e la possibilità di una risposta iraniana si fa più concreta. La situazione si fa più tesa con il rischio che un conflitto prolungato possa aumentare le pressioni su Iran e paesi arabi coinvolti.

La Terza guerra del Golfo prosegue e il tema della risposta iraniana si fa sempre più urgente di fronte alle prospettive che un conflitto duraturo possa mettere sempre più sotto pressione non solo la Repubblica Islamica ma anche gli Stati arabi. Mentre Usa e Israele bombardano l’Iran e Teheran risponde colpendo basi e infrastrutture energetiche nella regione, la sfida è tra la capacità balistica della Repubblica Islamica e quella di intercettazione di chi vuole contenere i danni. Missili e droni contro antiaerea. Paolo Mauri ha segnalato il calo dei lanci di missili e droni iraniani dall’inizio della guerra, il 28 febbraio scorso, ponendosi il dubbio se Teheran fosse stata effettivamente indebolita sul piano tattico o se strategicamente stesse tenendo l’arsenale da parte per sfruttare possibili effetti sorpresa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Golfo a corto di intercettori? I timori degli Usa e dei Paesi arabi per la guerra

ran, Amerika'nn Yeni Vietnam m.. Askeri Maliyet 16,5 Milyar Dolar At... Asl Tehlike Ekonomi

