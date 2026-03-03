Melania Trump presiede il consiglio di Sicurezza dell’Onu La surreale seduta al Palazzo di Vetro con fuori gli echi della guerra contro l’Iran – Il video

Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, diventando la prima First Lady a ricoprire questo ruolo nella storia dell'organizzazione. La seduta si è svolta al Palazzo di Vetro, con i rumori della guerra contro l’Iran che si sono fatti sentire fuori dall’edificio. Un evento senza precedenti che ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza. Ed è la prima volta nella storia delle Nazioni Unite per una First Lady. Come presidente di turno Usa per il mese di marzo, ha aperto la seduta dedicata ai bambini nei conflitti armati e all’impatto delle nuove tecnologie, incluso l’uso dell’intelligenza artificiale nell’educazione. Una seduta quasi surreale mentre nel Palazzo di Vetro arrivavano gli echi del conflitto con l’Iran. Melania ha poi elogiato l’uso dell’intelligenza artificiale, da rendere accessibile ovunque. «Oggi quasi chiunque, ovunque, può accedere a un vasto universo di dati nel palmo della propria mano – ha affermato -. 🔗 Leggi su Open.online

