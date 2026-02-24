saldaPress | arriva il catalogo digitale in collaborazione con StreetLib

SaldaPress lancia il suo catalogo digitale dopo aver stretto un accordo con StreetLib. La casa editrice vuole portare i propri fumetti e graphic novel online, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio. La collaborazione permette di digitalizzare le pubblicazioni e distribuirle su varie piattaforme. Questo passo segna un cambiamento importante per la distribuzione delle opere di saldaPress, che punta a espandere la presenza digitale. La prima serie di ebook è disponibile da subito.

saldaPress, una delle realtà editoriali più dinamiche e riconoscibili del panorama italiano del fumetto, fa il suo ingresso nel mercato digitale inaugurando una collaborazione con StreetLib per il lancio dei propri fumetti e graphic novel in formato ebook. “Le pagine da sfogliare, la carta, la libreria che cresce volume dopo volume: da lettori, amiamo tutto questo. Ma amiamo anche le grandi storie che ci seguono ovunque, senza limiti di spazio o di peso. Ecco perché lo sbarco del catalogo saldaPress nel mondo digitale rappresenta un’importante aggiunta alla nostra offerta. Una novità che abbiamo sviluppato grazie alla collaborazione vivace e dinamica con StreetLib, tra le realtà più importanti del settore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

