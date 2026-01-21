La transizione energetica a Civitavecchia rallenta | così ci perde l’intera strategia italiana

La recente decisione di mettere in riserva le centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi evidenzia un rallentamento nella transizione energetica italiana. Questa scelta, che influisce su due comunità e sull’ambiente, solleva dubbi sull’efficacia delle politiche attuali. In un contesto di crescente attenzione alle energie rinnovabili, il caso di Civitavecchia rappresenta un esempio di come le decisioni strategiche possano influenzare il percorso verso un futuro più sostenibile.

Ora che viene alla luce l’incredibile vicenda della messa a riserva delle centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi dopo lo spregio di decenni verso due popolazioni martoriate nella salute e nell’habitat naturale, forse si guarderà con più sospetto anche all’azione di tre anni di governo Meloni nei confronti del progetto di eolico offshore al posto del metano validato nel territorio civitavecchiese da un forte movimento che ha coinvolto la società civile e le istituzioni locali per sostituire un futuro turbogas – già in progetto per Enel – con una credibilissima proposta tutta rinnovabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

