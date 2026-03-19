la fed lascia fermi i tassi attesa per la bce

La Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato di aver mantenuto i tassi d’interesse invariati, fissandoli tra il 3,5% e il 3,75%. La decisione arriva in un momento di attesa per le prossime mosse della Banca centrale europea. La Federal Reserve ha confermato il livello di interesse senza modificarlo, lasciando invariato il suo intervento monetario attuale.

La Federal Reserve degli Stati Uniti ha deciso di lasciare i tassi d’interesse invariati, mantenendoli nell’intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%. "La ripercussioni economiche degli sviluppi in Medio Oriente per l’economia americana sono incerti", si legge nel comunicato diffuso dall’istituto guidato da Jerome Powell. La Fed si dice pronta "ad aggiustare la politica monetaria se emergeranno rischi che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi". Dei 12 membri del Fomc, 11 hanno votato a favore del mantenimento dei tassi invariati, e solo uno – Stephen Miran, nominato dal presidente americano Donald Trump – ha votato contro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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