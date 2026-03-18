Garlasco nell’esposto dei Cappa un audio e una decina di nomi indicati tra blogger giornali e youtuber L’accusa di  interferenze nell’indagine

Nell’esposto presentato dalla famiglia Cappa a Garlasco sono stati allegati un file audio e una lista di circa dieci nomi di blogger, giornalisti e youtuber. La Procura di Milano ha aperto un’indagine, attualmente senza persone iscritte nel registro, per diffamazione aggravata in relazione a quanto segnalato. L’indagine riguarda le accuse di interferenze nell’indagine principale.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per diffamazione aggravata su un esposto, corredato da supporti audio, presentato dalla famiglia Cappa. L’accusa riguarderebbeuna presunta interferenza nella nuova inchiesta pavese, aperta da più di un anno, sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, che ha finora come unico indagato Andrea Sempio. Nell’esposto dei Cappa, zio e cugine di Chiara, sarebbero indicati circa una decina di nomi e più ipotesi di reato, come già aveva anticipato Open. Il fascicolo contro ignoti (per ora). Il caso è seguito dal procuratore Marcello Viola che per ora ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di diffamazione aggravata per ignoti. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Delitto di Garlasco e le gemelle Cappa, in Procura fascicolo contro ignoti per diffamazione: nel mirino odiatori seriali ma anche blogger, youtuber e giornaliMilano, 18 marzo 2026 - Lo avevano annunciato ieri i legali della famiglia Cappa e delle gemelle Stefania e Paola, ora c’è anche l'ufficialità: la...

Omicidio di Garlasco e le gemelle Cappa: primi indagati tra gli odiatori seriali ma anche blogger e youtuberMilano, 17 marzo 2026 - Non solo nomi noti, ma anche odiatori social che si nascondono dietro la tastiera.

Delitto di Garlasco, colpo di scena! Spunta un nome di famiglia: Era lì il giorno dell'omicidio

Approfondimenti e contenuti su Garlasco nell'esposto dei Cappa un...

Temi più discussi: Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalle gemelle Cappa (e potrebbero arrivare i primi indagati); Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la discovery su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e Sempio; Garlasco, la famiglia Cappa querela 50 giornalisti, trasmissioni e blog. Da Massimo Giletti a Antonio De Rensis, pioggia di esposti in...; Depistaggio organizzato. Le 50 denunce delle Cappa.

Omicidio Garlasco, esposto con un audio presentato dalla famiglia Cappa: si indaga per diffamazioneLa Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per diffamazione aggravata su un esposto, corredato da supporti audio, presentato dalla famiglia Cappa e che riguarda una pr ... milano.repubblica.it

Delitto di Garlasco e le gemelle Cappa, in Procura fascicolo contro ignoti per diffamazione: nel mirino odiatori seriali ma anche blogger, youtuber e giornaliLa decisione dopo le denunce e gli esposti dei legali della famiglia presentati per la tempesta mediatica scatenata dalla nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi con al centro Andrea Sempio ... ilgiorno.it

#Garlasco: sono ancora molti i dubbi sul DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Come è possibile che sia riconducibile ad Andrea Sempio #Mattino5 - facebook.com facebook

#Garlasco, Andrea Sempio parla in tv e apre nuovi scenari sul delitto di Chiara Poggi. L’intervista a #FarWest riaccende il dibattito x.com