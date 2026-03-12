Dopo la fase a gironi di Champions League, si è parlato di come le squadre inglesi si siano affrontate tra loro con risultati spesso disastrosi, secondo alcune analisi. Un commentatore ha descritto la situazione come se fossero pugili ubriachi che si picchiano tra loro. Inoltre, un giornalista ha scritto che il predominio della Premier League in Europa avrebbe causato imbarazzo alla UEFA.

Alla fine della fase a gironi di Champions Jason Burt aveva scritto sul Telegraph, per sua stessa ammissione, che il dominio della Premier League in Europa era motivo di imbarazzo per la Uefa. Ora, scrive oggi, “la Uefa probabilmente tira un sospiro di sollievo perché sembra che l’imbarazzo ricadrà sulla Premier League”. Perché delle sei squadre inglesi agli ottavi, dopo le partite di andata, “quante di queste arriveranno ai quarti di finale?”, si chiede l’editorialista. “La scommessa più intelligente sarebbe su due, al massimo. Un tasso di fidelizzazione basso per il campionato che si autodefinisce più grande e migliore del mondo, per non parlare dell’Europa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le squadre inglesi in Champions sono come pugili ubriachi che si picchiano tra loro (Telegraph)

